Grammy, Lizzo premiata come miglior registrazione dell'anno con "About Damn Time"

LOS ANGELES - Arrivano a 4 i Grammy vinti da Lizzo che ieri sera è stata premiata per la sua ‘About Damn Time’ come miglior registrazione dell’anno.

Questo brano si conferma una hit globale , ha raggiunto 1 miliardo di streams, ha invaso TikTok nei mesi scorsi, raggiungendo oltre 4M di video del brano e oltre 20 MILIARDI di visualizzazioni sulla piattaforma. Lizzo è stata inoltre l’artista più visualizzata del 2022 su TikTok in USA, mentre in Italia è ufficialmente il brano più ascoltato nelle radio nel 2022 (Fonte Classifica annuale di EarOne). La traccia è un inno alla self-confidence, al riconoscere il proprio valore e la forza in sé stessi.

Ma non solo, Lizzo è anche l’unica artista internazionale ad avere due brani nella top 10, oltre ad ‘About Damn Time’ al n.1, anche “2 Be Loved” è al n.6. Il nuovo singolo è già un successo, ‘Special’, è in rotazione radiofonica e si è dimostrato già uno dei preferiti dai fan di Lizzo, grazie all’esibizione al SNL.

Nel video appena pubblicato, LIZZO indossa la maschera di una Supereroina per svelare al mondo i suoi poteri speciali. I suoi super poteri derivano dalle proprie personali qualità, che diventano quindi punti di forza capaci di renderla importante, migliore… speciale per sé e per gli altri.

Con la canzone “Special” l’artista americana intende ricordare che siamo e saremo sempre tutti a nostro modo un po’ speciali, anche quando ci sentiamo feriti. L’ultimo singolo estratto dall’omonimo album è un inno motivazionale dedicato a ogni diversità che ci rende unici: non sono difetti di cui vergognarsi, ma pregi di cui prendersi cura.

Lizzo sarà in Italia il prossimo 2 Marzo per la tappa italiana del ‘The Special Tour’ al Forum di Assago (Milano).