La Puglia in Più conferma e rilancia l’impegno: si inaugura a Lecce la nuova sede, uno spazio di discussione politica



LECCE - Il Movimento La Puglia in Più conferma e rilancia il suo impegno sul territorio, ripartendo dalla Città di Lecce, con l’inaugurazione della nuova sede cittadina, e riorganizzando il nuovo coordinamento provinciale. - Il Movimento La Puglia in Più conferma e rilancia il suo impegno sul territorio, ripartendo dalla Città di Lecce, con l’inaugurazione della nuova sede cittadina, e riorganizzando il nuovo coordinamento provinciale.





"Apriamo le porte di un luogo nel cuore di una città in cui chiudono le sedi di partiti e movimenti, palesando la penuria di spazi utili alla discussione pubblica su quanto realizzato a livello amministrativo ma anche sugli errori commessi, sulle scelte da compiere e sulle cose ancora da fare. L’impegno politico non si interpreta solo ed esclusivamente attraverso ruoli istituzionali, incarichi pubblici e gestione maniacale del potere ma si materializza attraverso sincera disponibilità all’ascolto e con spirito di servizio verso la comunità che si abita. Vogliamo che questa nostra sede diventi un luogo di incontro e di confronto aperto a tutte le energie positive e alle idee, per contribuire attivamente a costruire una visione di città moderna".

Il movimento, di cui è presidente l’On. Dario Stefàno, ha di recente rinnovato le cariche con i due nuovi coordinatori provinciali Alberto Cazzato e Anna Rita Perrone, amministratori rispettivamente nelle città di Presicce-Acquarica e San Donato che saranno coadiuvati da una rete di altrettanti amministratori e delegati con la competenza su specifiche materie.

L’appuntamento con l’evento di inaugurazione è fissato per il prossimo venerdì 10 febbraio 2023 alle ore 18:00, a Lecce in via Imperatore Adriano 12/A.