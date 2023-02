Londra, si schianta e muore in incidente d'auto: via a raccolta fondi per riportarla nella sua Cisternino

LONDRA - Dramma a Londra per una italiana di 38 anni, originaria di Cisternino, ma residente nella capitale, che ha perso la vita in un incidente d'auto.L'incidente ha coinvolto una Volkswagen Take Up bianca, guidata da Tiziana Miccoli, finita in un fosso, e un HGV Scania sulla A47, tra Houghton on the Hill alle 15:30 GMT circa. L'autista della Volkswagen, la trentenne italiana, è morta poco dopo.La polizia ha riferito che l'autista del camion, una donna sulla quarantina, è rimasta illesa.Nella Chiesa italiana di San Pietro a Clerkenwell è stata organizzata una colletta per riportare la salma in Italia e anche nella sua città natale, Cisternino, è stato lanciato un appello per una raccolta fondi per aiutare la famiglia.