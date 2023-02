MANFREDONIA (FG) - Proseguono i controlli ispettivi in materia di lavoro nei confronti delle attività esercitate in mare. Le Fiamme gialle, della sezione operativa navale di Manfredonia, in due distinte operazioni, hanno individuato quattro persone che svolgevano attività lavorativa in nero, uno di questi era anche imbarcato in modo irregolare, a bordo di motopescherecci della marineria.I datori di lavoro avevano commesso varie omissioni connesse all’assunzione di parte del personale imbarcato. Non avevano effettuato la comunicazione preventiva al Centro per l’impiego, non avevano neppure stipulato la convenzione di arruolamento e non erano stati posti tutti gli adempimenti contributivi previsti per legge. Inoltre c’è stata la mancata iscrizione degli imbarcati violando il Codice della Navigazione.