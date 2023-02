Esce venerdì 3 marzo, sulle piattaforme digitali per Pioggia Rossa Dischi, “DUBBI” il primo contenuto inedito che anticipa l'uscita di “DOVE NASCERE” il primo disco solista di Federico Dragogna, un lavoro nato e cresciuto tra Milano e Genova, che verrà pubblicato a maggio.

Con queste parole Dragogna ha annunciato l'uscita del suo progetto sui social: “Ho condiviso vent’anni di canzoni con persone eccezionali, e insieme a loro ho visto i sogni più arditi diventare realtà: ora ho voglia e bisogno di lasciar volare un po’ delle anime che ho dentro e di prendermi pieno carico di quello che voglio dire. Tutto quello che è stato e quello che ancora sarà coi Ministri lo sento come un vento propizio che mi tiene su ancor prima di aver spiccato questo volo solitario, e oltre ai miei due soci ringrazio tutti quelli che mi hanno dato voce, spazio, tempo e fiducia in questi anni”.

Con testo e musica di Federico Dragogna, “DUBBI” è un brano capace di riassumere il nuovo lavoro nella forma e nei contenuti anticipando l'uscita di un disco importante che contiene dodici brani inediti che sono visioni di un attimo, lavorate poi con una lentezza d'altri tempi, come polaroid lasciate per anni al buio in un cassetto a trovare i propri colori.

“Il dubbio come primo passo di ogni conoscenza e di ogni psicosi, di ogni filosofia e di ogni complotto” racconta Federico Dragogna “ma anche un elemento sgradito alle dinamiche di pensiero e comunicazione di oggi, che sembrano non prevedere oscillazioni o tentennamenti tra i due grandi poli ai quali si puó scegliere di aderire. E così il dubbio diventa una voce intrusa - spesso radicale, manipolabile, fallibile, ma a volte anche salvifica - dentro al nostro flusso di coscienza, dentro alle nostre notti e alle nostre giornate. E può diventare difficile capire chi ascoltare, anche soltanto all’interno della propria testa.”.

Dopo l'uscita del disco Federico Dragogna partirà con un tour a supporto del nuovo lavoro discografico ed è stata annunciata oggi la sua presenza al MI AMI festival 2023.