Meredith, Sollecito impugnerà la sentenza che gli nega il risarcimento: "Hanno devastato il mio futuro"

"Non è solo una questione economica - ha continuato Sollecito - ma il vero problema è che hanno devastato me e la mia famiglia e nessuno ci ha ancora chiesto scusa". Il Tribunale di Genova si è occupato del procedimento per questioni procedurali.

BARI - L'ingegnere informatico pugliese Raffaele Sollecito impugnerà in Cassazione la decisione della Corte d'Appello di Genova che ha respinto ancora una volta la sua richiesta di risarcimento basata sulla legge sulla responsabilità civile dei magistrati per quanto accaduto nell'inchiesta sull'omicidio di Meredith Kercher, per il quale è stato condannato in primo grado e poi definitivamente assolto. A renderlo noto l'Ansa. “Ci sono precedenti della Cassazione che ci danno ragione”, ha detto Sollecito.