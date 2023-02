Non c'è stato niente da fare per l'uomo. Vani i tentativi di soccorso del 118, che hanno potuto solo accertarne la morte. Ad intervenire sul posto Polizia Locale e Carabinieri che dovranno accertare la dinamica dei fatti. I due veicoli sono stati sequestrati.

MERINE (LE) - Dramma nel cuore di Merine, nel leccese, dove un uomo è morto dopo essersi scontrato con un'auto mentre era in sella alla sua moto. L'incidente è avvenuto intorno alle 20 in via Tito Schipa. Un uomo di 62 anni è morto. Secondo le prime informazioni, il 62enne, in sella ad una Suzuki, si è scontrato con una Ford Ka guidata da un 33enne per cause ancora da chiarire.