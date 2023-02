Miss Italia ospite del Carnevale Sammichelino

BARI - L’edizione 2023 del Carnevale di Sammichele di Bari è nel vivo dei festeggiamenti. Come da tradizione, protagonisti sono i festini, ovvero le sale da ballo aperte contemporaneamente che danno la possibilità ai partecipanti provenienti da ogni parte di vivere momenti di ballo, gioco e divertimento. Sabato 4 febbraio farà visita ai locali da ballo Miss Italia Lavinia Abate.La 18enne romana, incoronata nel corso della finale nazionale tenutasi lo scorso dicembre, è alle sue primissime uscite ufficiali e Carmen Martorana, esclusivista pugliese del concorso di bellezza di Patrizia Mirigliani, è fiera di poterla ospitare nella sua regione e dare così il via alla nuova stagione di eventi.Miss Italia è stata fortemente voluta dall’amministrazione comunale di Sammichele di Bari: “Dopo tre anni ritorna questa manifestazione interrotta per l’emergenza Covid – ha dichiarato il sindaco Lorenzo Netti nel corso della conferenza stampa di presentazione - e ritorna in grande stile. Le origini del carnevale sammichelino si perdono nella notte dei tempi. Abbiamo i festini e quest’anno potenziamo l’offerta con ospiti importanti come Miss Italia”.Il Carnevale Sammichelino è tra quei carnevali storici patrocinati e finanziati dal Ministero della Cultura e dalla Regione Puglia.