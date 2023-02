BARI - Nuovo grave incidente sulla Sp165 che da Mola di Bari porta a Conversano. Per cause ancora in corso di accertamento, due auto sono rimaste coinvolte in uno scontro intorno alle 8.15 di questa mattina. Entrambi gli occupanti delle auto non sono rimasti feriti in modo grave e sono stati trasportati in codice giallo dai soccorritori del 118 accorsi sul posto.Ad intervenire sul luogo dell'incidente anche i Carabinieri a cui toccherà ricostruirne la dinamica.