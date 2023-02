Sul posto anche il sindaco di Monteroni Mariolina Pezzuto. Durante le operazioni di spegnimento l'edificio è stato evacuato ma per i restanti piani sarebbe stato agibile.

LECCE - Momenti di paura questa mattina a Monteroni, nel leccese, dove è scoppiato un incendio in un appartamento. Ha preso fuoco una casa al terzo piano di via Pitagora. La famiglia di quattro persone, tra cui due bambini, è riuscita a mettersi in salvo, lasciando la casa in fiamme prima dell'arrivo dei vigili del fuoco.Secondo i primi accertamenti, una delle cause dell'incendio sarebbe stato un cortocircuito nell'impianto elettrico della stanza dei bambini. L'appartamento è stato dichiarato inabitabile.