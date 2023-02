Omicidio Gomes: confermati in appello 30 anni per Lomolino





Secondo l'autopsia, la morte è stata causata da un grave trauma cranico. I giudici hanno infatti confermato la sentenza di primo grado emessa con rito abbreviato il 13 luglio 2021 dal gup del Tribunale di Trani. E' caduta invece l'aggravante dei futili motivi.

BARI - La Corte d'Assise d'Appello di Bari ha confermato la condanna a 30 anni di reclusione per Patrizio Romano Lomolino, il 41enne di Trani riconosciuto colpevole dell'omicidio del cittadino brasiliano Aldomiro Gomes, transessuale noto come Tatiana trovato morto il 18 febbraio 2007 in periferia accanto alla sua auto, una Fiat Uno grigia nella quale riceveva i clienti.