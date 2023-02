Partnership, Great Place to Work Italia sigla una media partnership con Il Sole 24 Ore

Dopo un 2022 chiuso avendo ascoltato le esperienze lavorative di circa 170mila persone appartenenti a più di 300 aziende, il 2023 per Great Place to Work Italia si apre all’insegna del rafforzamento delle proprie strategie di comunicazione. La filiale italiana dell’azienda leader nello studio e nell’analisi del clima aziendale, della trasformazione organizzativa e dell’employer branding, ha infatti siglato un nuovo accordo di media partnership con Il Sole 24 Ore, voce autorevole del mondo dell’impresa e punto di riferimento assoluto della business community italiana. L’obiettivo? Riuscire a dare maggiore centralità, tra le priorità dei leader aziendali italiani e internazionali, ai temi organizzativi basati sulla employee experience, in un periodo storico in cui tutte le ricerche internazionali confermano la fondamentale importanza del capitale umano nelle scelte strategiche attuali e future del mercato aziendale e del lavoro. Dopo un 2022 chiuso avendo ascoltato le esperienze lavorative di circa 170mila persone appartenenti a più di 300 aziende, il 2023 per Great Place to Work Italia si apre all’insegna del rafforzamento delle proprie strategie di comunicazione. La filiale italiana dell’azienda leader nello studio e nell’analisi del clima aziendale, della trasformazione organizzativa e dell’employer branding, ha infatti siglato un nuovo accordo di media partnership con Il Sole 24 Ore, voce autorevole del mondo dell’impresa e punto di riferimento assoluto della business community italiana. L’obiettivo? Riuscire a dare maggiore centralità, tra le priorità dei leader aziendali italiani e internazionali, ai temi organizzativi basati sulla employee experience, in un periodo storico in cui tutte le ricerche internazionali confermano la fondamentale importanza del capitale umano nelle scelte strategiche attuali e future del mercato aziendale e del lavoro.





Quali saranno i principali vantaggi di questa partnership strategica? "La sigla di questo importante accordo con Il Sole 24 Ore ci permetterà d’incrementare ulteriormente la risonanza mediatica su quel bacino di utenza costituito da leader e decision maker delle organizzazioni del nostro Paese, e lo allargherà a coloro che sono curiosi di capire quali sono le migliori aziende dove lavorare, e a chi è desideroso di portare il proprio talento in una nuova sfida lavorativa all’interno di un mercato d’eccellenza – afferma Beniamino Bedusa, presidente di Great Place to Work Italia – Siamo convinti che la media partnership con Il Sole 24 Ore sarà in grado di sfruttare al meglio le nostre ricerche, la nostra expertise e la più grande piattaforma al mondo di esperienze lavorative e best practice, utilizzando le indubbie capacità di analisi della redazione per indagare i principali trend in atto nel mondo aziendale".

L’accordo di media partnership si declinerà concretamente sul quotidiano con approfondimenti dedicati alle classifiche che ogni anno certificano le eccellenze organizzative a livello nazionale (Best Workplaces Italia), europeo (Best Workplaces in Europe) e mondiale (World’s Best Workplaces) oltre che per aree tematiche e d’interesse (Best Workplaces for Women, for Diversity e for Millennials), nonché con la pubblicazione di pagine pubblicitarie dedicate alle aziende certificate di Great Place to Work Italia. La classifica principale Best Workplaces Italia sarà resa navigabile sul sito de Il Sole 24 Ore nella sezione Lab24.