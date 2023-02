Primarie Pd: Emiliano vota domani ore 11.30 a Bari in via Zara

BARI - Domani, domenica 26 febbraio, Michele Emiliano andrà a votare per le primarie del Partito Democratico alle 11.30, a Bari, nel seggio allestito nel circolo PD in via Zara 13. Lo rende noto l'ufficio stampa del governatore pugliese.