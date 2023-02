BARI - In Puglia, alle 13, 37.704 iscritti e simpatizzanti hanno votato per eleggere il nuovo segretario del Pd: la provincia di Bari ha la più alta affluenza alle urne con 11.693 votanti, seguita da Lecce con 10.502, Foggia con 4.755, Taranto, 5.045, Bat 3653 , Brindisi 2056."È un'affluenza che non ci aspettavamo - ha commentato il segretario regionale del PD Domenico De Santis - Possiamo già gioire per questa larga partecipazione popolare, segno che il PD non solo è vivo e vegeto, ma riesce ancora a coinvolgere in un processo di partecipazione democratica decine di migliaia di persone solo in Puglia".