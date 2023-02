Gli umbri sono undicesimi con 34 punti. Per la seconda volta in questo campionato la Ternana dovrà cambiare l’allenatore. Andreazzoli era subentrato a Cristiano Lucarelli, esonerato dopo la sconfitta 3-1 all’ “Arena Garibaldi” con il Pisa il 26 Novembre 2022.





Per quanto riguarda il sostituto di Andreazzoli o tornerà Cristiano Lucarelli 47 anni che ha un contratto fino al 30 Giugno 2025 con gli umbri o sarà scelto un nuovo allenatore. In quest’ultimo caso Bandecchi dovrà decidere presto, per il momento non si fanno nomi.

In Serie B si è dimesso l’allenatore della Ternana Aurelio Andreazzoli 69 anni. Lo ha comunicato il presidente della squadra umbra Stefano Bandecchi. Andreazzoli ha deciso di lasciare la panchina dei rossoverdi dopo la sconfitta 1-2 al “Liberati” con il Cittadella nella ventiseiesima giornata. Nelle ultime quattro partite la Ternana ha ottenuto due pareggi e subito due sconfitte.