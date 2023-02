LECCE - CIA-Agricoltori Italiani Salento ha organizzato un incontro con l'assessore regionale alle Risorse agroalimentari, Donato Pentassuglia. L'appuntamento è per domani pomeriggio, lunedì 27 febbraio, ore 16.30 all'hotel Hilton di Lecce.Sarà un incontro a 360° sui problemi che stanno affrontando gli agricoltori. Si parlerà di PAC, indennizzi per la xylella, lentezza burocratica, consorzi di bonifica, ma non solo.Interverranno anche il presidente regionale e vicepresidente nazionale CIA, Gennaro Sicolo, il presidente provinciale CIA Salento, Benedetto Accogli e altri rappresentanti della categoria.Da tempo, CIA sollecita interventi efficaci e concreti per sostenere e rilanciare il comparto primario.