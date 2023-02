'Quale coppia?', al via ciclo di seminari a Bari

BARI - Con “Quale coppia?” ha inizio un ciclo di seminari organizzati dalla Sezione di Bari della Associazione crocerossine d’Italia Onlus aperti al pubblico per una riflessione su tematiche attuali. Il primo Seminario, rivolto a coloro che sentono di essere motivati a comprendere le ragioni delle scelte e dei disagi, avrà luogo nella Sala riunioni della Parrocchia della Beata Maria Immacolata. I saluti della Responsabile dellla sezione di Bari, signora Grazia Andidero, e del Parroco padre Ruggiero Doronzo, apriranno i lavori.Sono previsti interventi di due psicoterapeuti, quali padre Mariano Bubbico e la dott.ssa Domenica Girasoli, esperta in terapia della coppia. Interverrà Kanche l’avvocato civilista Maria Cellamare. Saranno proiettate slides e sono previsti role playing. Il seminario sarà condotto e moderato da Santa Fizzarotti Selvaggi, psicologo psicoterapeuta ad orientamento psicoanalitico e esperta in counseling psicodinamico nonché vice presidente nazionale della Associazione Crocerossine d’Italia Onlus.