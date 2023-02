Radio Italia al Festival con ''Fuori Sanremo Intesa Sanpaolo”

(Foto ufficio stampa Radio Italia)

SANREMO - Radio Italia è a Sanremo in occasione della 73ma edizione del Festival, in diretta contemporanea radio e video dagli studi “Fuori Sanremo Intesa Sanpaolo”, allestiti presso il Grand Hotel Londra di Sanremo.

Ad inaugurare la settimana sanremese, ieri sera - domenica 5 febbraio, grande successo per il party di Radio Italia presso il Victory Morgana Bay: una grande festa alla quale hanno partecipato gli artisti in gara alla kermesse, ospiti speciali, giornalisti, creator e tanti amici, con il tradizionale taglio della torta realizzata per l’occasione da Ernst Knam e il dj-set di Saturnino a scaldare la pista.

Dal 7 all’11 febbraio, dalle 14:00 alle 18:40, in diretta contemporanea radio e video, le interviste a tutti i partecipanti del Festival, ospiti e super ospiti, a cura dei conduttori Mauro Marino e Manola Moslehi, Marco Falivelli e Ilaria Cappelluti, Daniela Cappelletti e Emiliano Picardi. Dalle 12:00 alle 13:00 on air Mario Volanti con notizie e curiosità.

Sempre dal 7 all’11 febbraio alle 14:20 in diretta su Real Time (canale 31) e in contemporanea su Radio Italia, Radio Italia TV e radioitalia.it, appuntamento con “ENZO A SANREMO CON RADIO ITALIA” con Enzo Miccio e la conduttrice Paoletta. Insieme racconteranno gli outfit, i beauty look, le canzoni, gli aneddoti e le performance degli artisti presenti nella città dei fiori.

Tutte le attività dal “Fuori Sanremo Intesa Sanpaolo” vivono anche sul sito radioitalia.it, dove sarà disponibile una sezione dedicata, e sui profili Facebook, Instagram, Twitter e Tik Tok dell’emittente con l’hashtag ufficiale #FuoriSanremoIntesaSanpaolo.

Mario Volanti, Editore e Presidente Radio Italia “Sarà un festival bello ed emozionante con un cast importante e ospiti altrettanto importanti nel quale la musica sarà la vera protagonista. Ho avuto il privilegio di ascoltare le canzoni e posso già esprimere un giudizio molto positivo sulla loro qualità. La nostra presenza al Festival di Sanremo è ormai storica, è il 38mo anno che ci vede nella città dei fiori, e ho avuto il piacere in questi anni di incontrare e intervistare alcuni dei più grandi artisti italiani da Bocelli a Laura Pausini a Giorgia e Ranieri, che il festival lo vinse e che quest’anno è tra gli ospiti. Il nostro sforzo organizzativo è stato sempre crescente e la struttura che è in allestimento presso l’hotel Londra sarà in grado di ospitare al meglio tutti i partecipanti che verranno a trovarci nel nostro set radio televisivo. Vivo sempre con grande emozione e attesa questa settimana e non vedo l’ora di essere alla 73ma edizione del Festival di Sanremo”.

Alessandro Volanti, Direttore Marketing e Commerciale Radio Italia: “Si torna a Sanremo finalmente a pieno regime! Tornano i nostri studi radio televisivi al Grand Hotel Londra con tantissime attività con tutti i concorrenti e gli ospiti del Festival. Per iniziare al meglio la settimana sanremese non poteva mancare il nostro tradizionale e attesissimo party al Victory Morgana Bay con tanti artisti e amici come Saturnino, che ha curato il dj set, e Ernst Knam con la sua torta personalizzata. Sono tanti i partner che saranno con noi quest'anno e con i quali, come sempre, abbiamo lavorato allo sviluppo di progetti dedicati. Siamo felici della conferma di Intesa Sanpaolo come Title Partner per il quinto anno consecutivo e della collaborazione con tanti prestigiosi brand partner e media partner grazie anche al lavoro svolto insieme a Rai Pubblicità. Tengo a ringraziare, inoltre, le case discografiche e i manager degli artisti per la costante e fondamentale cooperazione. Come sempre tutte le attività saranno supportate da un’importante comunicazione sui nostri profili social e sul nostro sito radioitalia.it. L’anno scorso i nostri contenuti social hanno sviluppato 79 milioni di impression e 2,2 milioni di interaction totali e quest’anno, visto il cast e i super ospiti previsti, ci aspettiamo numeri ancora più grandi. Siamo quindi pronti a seguire il Festival con tutta la nostra attenzione, entusiasmo e autorevolezza e far vivere al meglio ai nostri ascoltatori il più atteso appuntamento musicale nazionale".