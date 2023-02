BARI - “I colleghi di Azione stanno dando uno spettacolo degno della peggiore politica, quella distante dai cittadini e quella, che senza troppi giri di parole, se ne frega degli stessi. Sono opposizione? Allora lascino tutti gli incarichi avuti quando ancora militavano politicamente nei partiti che aderivano al programma che ha confermato il Presidente Michele Emiliano a capo della Regione Puglia e senza alcun contributo elettorale dai supporter di Calenda e Renzi. In politica ci vogliono innanzitutto onestà e dignità, siamo senza parole per il vulnus procedurale ma ancora prima democratico che si è creato in Consiglio regionale a causa del Segretario d’aula. Nessuno osi più meravigliarsi se poi i risultati sono quelli, locali, di una seduta di Consiglio rinviata e, ancor più gravi, nazionali dove, come le recentissime elezioni regionali in Lazio e Lombardia dimostrano, la stragrande maggioranza degli elettori ha disertato le urne”. E’ quanto scrivono in una nota, il Capogruppo dei Popolari con Emiliano, Francesco La Notte, e l’Assessore al Personale-Contezioso, Gianni Stea”.