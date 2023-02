San Corrado di Baviera, il patrono e il pellegrino

Si raggiungerà la Cattedrale della città che conserva nella Cappella dei SS. Pietro e Paolo le sue reliquie; il busto reliquiario in argento, eseguito nel XVII secolo per contenere il cranio del santo eremita; la grande tela raffigurante l’Assunta contemplata da santi tra i quali compare San Corrado, realizzata dal noto artista molfettese Corrado Giaquinto. Si farà tappa anche presso il Museo Diocesano, dove sono conservate una scultura in pietra che raffigura il patrono, risalente al Settecento oltre all’antica cassetta che conteneva le reliquie del Santo e altri oggetti relativi al suo culto.



Per gli alunni di scuola primaria e secondaria di I grado della città, dal 6 all’8 febbraio sono previste visite guidate animate dall’attore Corrado la Grasta del Teatro dei Cipis che impersonerà il Santo e, insieme alle guide della FeArT soc. coop., scopriranno le opere d’arte, i luoghi e le tradizioni legate a San Corrado di Baviera.



MOLFETTA (BA) - Il Comitato Feste Patronali, in collaborazione con il Museo Diocesano di Molfetta e l’Info Point Turistico della città, rinnovano la conoscenza del Santo Patrono, attraverso visite guidate in occasione della Festa liturgica di San Corrado di Baviera. Il progetto intende promuovere la conoscenza ed il rispetto del ricco patrimonio storico, artistico ed ecclesiastico del nostro territorio legato alla figura del santo protettore di Molfetta.Per l’occasione il Comitato promuove due momenti differenti.Il primo, che ha visto esaurirsi i posti disponibili in pochi giorni, è dedicato alla cittadinanza e a tutti coloro che vogliano conoscere la figura del Santo Eremita e Pellegrino. Il 4 febbraio alle ore 19.45, con partenza dall’Info Point Turistico prende l’avvio la visita guidata che coinvolge nel percorso il Duomo di San Corrado, luogo sacro che per primo ha accolto le spoglie del Santo sino al 1785, dove i partecipanti incontreranno i rievocatori in abiti medievali dell’Associazione Impuratus.