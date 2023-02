San Ferdinando, esami per le cinture dan colorate alla 'Shotokan'

Nell’ Auditorium, esaurito in tutti i suoi posti con la presenza dei genitori, dei parenti e soprattutto dei nonni degli atleti, è intervenuto Giuseppe Acquafredda, fiduciario comunale del CONI/BAT, che dopo aver portato i saluti del presidente regionale del CONI Angelo Giliberto e del delegato CONI/BAT Antonio Rutigliano, ha esaltato l’opera meritoria del maestro d’Daddato che con la sua passione cerca, nel suo piccolo, di far fare attività fisica a tanti giovani per migliorare gli ultimi dati statistici che vedono i ragazzi della Puglia come quelli più affetti dall’ obesità, naturalmente questo è dovuto al periodo della pandemia che ha tenuti tutti chiusi in casa. Alla fine della serata c’è stata la consegna agli atleti delle varie cinture colorate .

La scuola è diretta dal maestro Paolo d’Addato 6° dan che ci spiega l’arte del Karate "il Karate, come riteneva il famoso Gichin Funakoshi, uno degli ideatori di tale disciplina , è interiormente umile ed esternamente gentile e che solamente comportandosi umilmente si può essere aperti a ricevere le molti lezioni che esso ci dà quali : la socializzazione, la correttezza delle posizioni e delle tecniche, l’ armonia dei movimenti di transizione, il ritmo, la corretta respirazione, l’espressività, la potenza e l’ equilibrio. Il karate - continua d’Addato - è una disciplina olimpica come da decisione del Comitato Olimpico Internazionale del 2016 e come attività sportiva è stata presente alle Olimpiadi di Tokyo". Alla manifestazione hanno partecipato circa ottanta atleti guidati dai collaboratori/insegnanti tecnici 3° dan Angelico Ruggiero e Domenico Frontino.