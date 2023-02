TARANTO - "Questa mattina ho partecipato all’incontro che si è svolto presso la Asl di Taranto con le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, il Dott. Gregorio Colacicco, Direttore Generale di Asl Taranto, la Dott.ssa Maria Di Leo, nuova Amministratrice Unica di Sanitaservice Taranto, e il Dott. Vito Santoro, Direttore Amministrativo di Asl Taranto". Così il consigliere regionale Antonio Paolo Scalera (La Puglia Domani)."Durante l’incontro - prosegue Scalera - , si è discusso della possibilità di prorogare sino al 2027 la validità della graduatoria degli idonei al concorso per pulitori, si è parlato anche della funzionalizzazione del San Cataldo e dell’impegno da parte di tutti a rivedere le singole posizioni dei part-time per le varie arie di attività, dove, sicuramente verrà fatta una mappatura per fare il punto della situazione. Ho preso atto della disponibilità del Direttore Generale con il quale abbiamo avuto subito un’intesa, l’obiettivo di oggi, era quello di prorogare la graduatoria per i lavoratori e lo abbiamo ottenuto. Sarò sempre dalla parte dei lavoratori, affinché, i loro diritti e le loro prospettive vengano raggiunte", conclude Scalera.