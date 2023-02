PUTIGNANO (BA) - Ancora una giornata di festa, domenica 26 febbraio, con balli e maschere al Puglia Village di Molfetta in occasione di un After Party animato dal gruppo mascherato vincitore della 629^ edizione del Carnevale di Putignano. L’Associazione FIDAS Pugliese si è infatti aggiudicata il gradino più alto del podio con la rappresentazione fiabesca dal titolo: “Viva il lupo, abbiam bisogno di aiuto”, un omaggio alla fiaba di Cappuccetto Rosso per testimoniare l’importanza della donazione. A conclusione della parata a Molfetta, Gianluca Ignazzi, Direttore Artistico della kermesse 2023, ha consegnato la targa della premiazione al gruppo mascherato, all’ombra di un’installazione in cartapesta, “Il dio sole”, realizzata nel 2020 dal maestro cartapestaio Lello Nardelli, che ha animato il Village per tutto il mese di febbraio promuovendo il nostro Carnevale.Ignazzi ha colto l’occasione per ricordare il grande valore dei gruppi mascherati e delle maschere di carattere del Carnevale di Putignano: “A tutti i gruppi che hanno sfilato per il Carnevale 2023 vanno i complimenti e il ringraziamento della Fondazione. Sabato il tempo incerto ci ha costretto a rivedere in extremis il programma della serata ma abbiamo fortemente voluto fare una parata dedicata in modo esclusivo ai gruppi mascherati e alle maschere di carattere e il risultato è stato un grandioso spettacolo. Voglio ringraziare tutti perché senza il lavoro e l’entusiasmo di chi partecipa ai gruppi mascherati avremmo un carnevale fatto solo di carri, mentre il Carnevale di Putignano è così bello perché è fatto di persone; a chi passa da Putignano regaliamo infatti non una semplice sfilata ma un’esperienza, abbiamo il potere di trasformare il visitatore in abitante di Putignano”.L’After Party al Puglia Village rientra in un’attività di co-marketing promossa dalla Fondazione Carnevale di Putignano e che ha permesso in queste settimane di portare visibilità al ricco programma del Carnevale 2023.1° Viva il lupo, abbiamo bisogno di aiuto (Associazione Fidas) 2° E la rana bussò (Associazione Il Coriandolo) 3° Alice nel paese della meravi…lienza (Istituto Comprensivo De Gasperi – Stefano da Putignano) 4° La fiaba è servita (Associazione Officina del Ben essere) 5° La Sirenetta è di vedetta (Associazione La Zizzania)