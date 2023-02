SANTERAMO IN COLLE (BA) - Sconvolgente scoperta ieri sera nelle campagne di Santeramo in Colle, nel Barese, dove è stato rinvenuto il cadavere carbonizzato di una donna di 50 anni. Ad intervenire sul posto i Vigili del Fuoco e le operazioni di recupero non sono state semplici. Ad indagare sull'accaduto i Carabinieri di Altamura e il caso è strettamente riservato.La Procura di Bari ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio. Tutte le ipotesi sono al vaglio degli inquirenti.