Nel secondo tempo al 2’ Luvumbo del Cagliari sfiora il raddoppio. Al 5’ Cheddira dei galletti non concretizza una buona occasione. All’ 11’ i sardi restano in dieci. Espulso Lapadula per aver colpito con un braccio Vicari. Al 95’ i biancorossi pareggiano con Antenucci su rigore concesso per un fallo di Makoumbou su Maiello.





Nono gol per l’attaccante del Bari. Sesto pareggio interno dei pugliesi. Il Bari è terzo con 40 punti insieme al Sud Tirol.

Nella venticinquesima giornata di Serie B il Bari pareggia 1-1 al “San Nicola” con il Cagliari. Nel primo tempo al 2’ i sardi passano in vantaggio con Lapadula di testa su cross di Mancosu. Al 7’ Botta dei biancorossi su punizione non inquadra la porta. Al 32’ Esposito del Bari va vicino al gol.