via Ssc Bari fb





Nel secondo tempo all’ 8’ Cheddira colpisce l’incrocio dei pali. Al 25’ i biancorossi ritornano in vantaggio con Cheddira di testa su cross di Pucino. L’attaccante del Bari con 14 gol è il capocannoniere della Serie B. Al 38’ Scheidler dei pugliesi su punizione va vicino al gol. Secondo successo consecutivo dei biancorossi dopo il 4-3 a Ferrara con la Spal. Il Bari è terzo con 39 punti insieme alla Reggina e al Sud Tirol.

- Nella ventiquattresima giornata di Serie B quarta vittoria interna del Bari. I biancorossi prevalgono 2-1 al “San Nicola” con il Cosenza. Nel primo tempo al 3’ i biancorossi passano in vantaggio con Esposito con una conclusione di destro da fuori area. Secondo gol consecutivo per l’attaccante dei galletti dopo quello a Ferrara con la Spal. Al 24’ i calabresi pareggiano con Rispoli di testa. Al 45’ Cheddira del Bari si fa parare un rigore dal portiere Micai concesso per un fallo di Rigione su Esposito.