Serie B: il Frosinone pareggia, ok la Reggina, vittoria del Benevento

via Frosinone Calcio fb





Il Benevento ritrova la vittoria. I campani prevalgono 1-0 al “Vigorito” con il Brescia e a 26 punti sono in zona play out. Il Perugia si impone 3-0 al “Curi” con la Ternana ed è quattordicesimo con 29 punti. Il Cosenza pareggia 0-0 al “San Vito-Luigi Marulla” con il Sud Tirol ed è ultimo a 23 punti. Nel posticipo il Genoa deve vincere alle 16,15 al “Braglia” con il Modena per confermarsi al secondo posto.

Nella venticinquesima giornata di Serie B il Frosinone pareggia 1-1 al “Barbera” con il Palermo e con 55 punti consolida la vetta. La Reggina perde 3-2 al “Druso” con il Sud Tirol ed è quinta a 39 punti. Il Pisa pareggia 1-1 all’ “Arena Garibaldi” con il Venezia ed è settimo con 35 punti insieme al Palermo. L’Ascoli vince 1-0 al “ Tardini” con Il Parma e a 32 punti si avvicina alla zona play off. La Spal pareggia 1-1 al “Mazza” con il Como ed è penultima con 25 punti con il Brescia.