Il Foggia domenica scorsa 19 Febbraio ha vinto 3-0 allo “Zaccheria” con la Juve Stabia ed è quarto con 43 punti. Nel caso in cui Gallo dovesse confermare le proprie dimissioni, la società dovrà scegliere un nuovo allenatore. Per il momento non si fanno i nomi dell’eventuale sostituto di Gallo.

Nel girone C di Serie C l’allenatore del Foggia Fabio Gallo 38 anni si è dimesso. Una decisione improvvisa questa, forse per contrasti con i dirigenti della squadra dauna dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia di Serie C nella semifinale di ritorno contro la Juventus Next Gen. Il presidente della squadra pugliese Nicola Canonico cercherà di convincerlo a ritirare le dimissioni.