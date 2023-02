Serie A: il Lecce sfiderà allo Zini la Cremonese

Nella Cremonese sulle fasce Meitè e Pickel. Trequartista Valeri. In avanti Dessers e Okereke. Arbitrerà Daniele Orsato della sezione di Schio. Nell’andata il Lecce pareggiò 1-1 al “Via del Mare” con la Cremonese.





Nell’ultimo precedente in Serie A a Cremona il 7 Novembre del 1993 il Lecce perse 2-1 con i grigiorossi lombardi. Nel primo tempo i salentini passarono in vantaggio al 33’ con Russo . La Cremonese pareggiò al 33’ con Dezotti e realizzò la rete decisiva per la vittoria nel secondo tempo al 37’ con Tentoni.

I giallorossi pugliesi punteranno ad ottenere la terza vittoria esterna per fare un passo in avanti importante verso la salvezza. Nel Lecce esterni Hjulmand e Blin. Regista Strefezza. In attacco Colombo e Banda.