MILANO - Sony Music Publishing annuncia la firma di un accordo editoriale con La Rappresentante di Lista (Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina).

Reduci da un anno di successi prima con il singolo di Sanremo 2022 “Ciao Ciao” e poi con il singolo “Diva”, Dario e Veronica tornano a Sanremo quest’anno in veste di autori firmando il brano de I Cugini di Campagna “Lettera 22”.

PAOLA BALESTRAZZI, A&R Director di Sony Music Publishing, commenta «Veronica e Dario sono due penne che hanno il dono di dare vita alle parole e di creare racconti con la loro musica. Cuciono con grazia e amore addosso a loro stessi ciascun brano quando scrivono per il loro progetto e con altrettanta generosità e cura quando lo fanno per altri artisti, come nel caso del brano “Lettera 22” e “Attraverso Te” di Marco Mengoni. Lavorare insieme sarà un viaggio bellissimo».

Sony Music Publishing, casa editrice n° 1 al mondo, nel cui roster sono presenti Ed Sheeran, The Beatles, Beyoncé, Queen, Rihanna, Lady Gaga, Pharrell Williams, Ennio Morricone, Pino Daniele, Franco Battiato, Måneskin e molti altri artisti/compositori. Con la sua “songwriter-first mission”, Sony Music Publishing fornisce ai suoi autori e ai suoi cataloghi i migliori servizi di valorizzazione del repertorio su scala globale, investendo sui nuovi talenti per sviluppare la loro crescita artistica e supportando gli autori affermati, per solidificare ulteriormente la loro carriera e ricercare nuove opportunità, grazie anche alle cruciali attività di sincronizzazione e sviluppo internazionale.