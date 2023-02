Sorteggi coppe europee: pericolo Sociedad per la Roma

In Conference League, la Fiorentina dovrà affrontare il Sivasspor, mentre la Lazio volerà in Olanda per l'Az Alkmaar.

Le italiane hanno conosciuto le loro avversarie dall'urna di Nyon. In Europa League la Juventus dovrà affrontare un agevole Friburgo, ancora imbattuto in Europa, con l'andata a Torino che si disputerà il prossimo 9 marzo. Meno fortunata la Roma che avrà di fronte il Real Sociedad.