CROTONE - Si apre oggi al Palasport di Crotone la camera ardente per le vittime del naufragio del barcone dei migranti avvenuto domenica mattina davanti alla spiaggia di Steccato di Cutro, nel crotonese. Al momento sono oltre 60 i morti accertati, mentre non è ancora noto il numero dei dispersi. Ieri è stato eseguito un nuovo fermo nei confronti di un altro dei presunti scafisti: a questo punto, sono tre le persone arrestate in tutto.Secondo il Viminale, tra le oltre 60 vittime del naufragio finora registrate ci sono 15 minorenni, tra cui diversi bambini e un neonato, e 33 donne. Dei sopravvissuti, 19 sono ricoverati, mentre i restanti (circa 60) sono stati trasferiti nel centro di accoglienza del vicino comune di Isola di Capo Rizzuto.