Tennis: Matteo Arnaldi trionfa nel torneo di Tenerife

Per Arnaldi primo titolo nel 2023. Per Brancaccio seconda finale nel 2023 e terza finale in un torneo ATP Challenger. Il venticinquenne di Torre del Greco Brancaccio è centoventiquattresimo. Il trionfo di Arnaldi a Tenerife è il secondo per un tennista Italiano quest’anno dopo quello ottenuto da Brancaccio il 7 Gennaio nel torneo ATP Challenger di Noumea nella Nuova Caledonia.

- Matteo Arnaldi vince il torneo ATP Challenger di Tenerife nelle Isole Canarie in Spagna sul cemento di tennis. Supera in finale 6-1 6-2 Raul Brancaccio. Per Arnaldi secondo titolo Challenger della sua carriera di tennista e quarta finale giocata nel circuito ATP Challenger. Il ventunenne sanremese Arnaldi è numero 110 al mondo nella Classifica ATP.