Il polacco Hubert Hurkacz prevale 4-6 6-3 6-2 con lo svizzero Leandro Riedi. Hurkacz è undicesimo. Il bulgaro Grigor Dimitrov supera 6-3 6-2 l’olandese Gjis Brouwer. Dimitrov è numero 25 al mondo. L’australiano Alex De Minaur si impone 6-3 6-3 con lo svizzero Alexander Ritschard. De Minaur è ventitreesimo.

- Nel secondo turno del torneo ATP 250 di Marsiglia di tennis Jannik Sinner eliminato dal francese Arthur Fils per il ritiro del ventunenne altoatesino per la febbre. Sinner è numero 12 al mondo nella Classifica ATP. Fils è centodiciottesimo. Lo svedese Mikael Ylmer vince con il belga David Goffin per il ritiro per l’infortunio muscolare di Goffin. Ylmer è numero 69 al mondo.