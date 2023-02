'Stone Landascapes: New stories for Mediterranean Querries', via al Festival di Architettura diffuso sul territorio pugliese



Il festival “Stone landscapes. New stories for Mediterranean Quarries” è uno dei progetti vincitori della seconda edizione di Festival Architettura, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura per sostenere, promuovere e valorizzare l’architettura contemporanea italiana attraverso manifestazioni culturali destinate a un pubblico esteso.



L’ipotesi progettuale, proposta da Ecomuseo della Pietra di Cursi insieme al Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, con il supporto di Politecnico di Bari, Comuni di Apricena, Cursi e Trani e un partenariato che vede coinvolti, tra gli altri, ordini professionali, università, associazioni e imprese, si propone di promuovere una riflessione profonda e articolata sui caratteri identitari e sulle chance di valorizzazione dei territori delle cave di pietra pugliesi.



Sono previsti gli interventi di: Grazia di Bari, Consigliera delegata per la Cultura, Regione Puglia, Aldo Patruno, direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, Luigi De Luca, coordinatore del Polo biblio-Museale di Puglia, prof. Carlo Moccia, Dipartimento ArCoD-Politecnico di Bari; Elisa Monsellato, Presidente Ass. Ecomuseo della Pietra di Cursi, arch. Mauro Saito, Presidente Docomomo Italia Sez. Puglia



Nell’occasione sarà presentato l’intero programma del festival, tra mostre diffuse, conferenze con relatori nazionali e internazionali e altri momenti di approfondimento.

BARI - Martedì 28 febbraio, alle ore 11.00, nella sala “Di Jeso” al I piano della Presidenza della Regione Puglia (Lungomare Nazario Sauro, 33, Bari) si terrà la conferenza stampa di presentazione del programma del “Stone Landascapes: New stories for Mediterranean Querries”, festival di Architettura diffuso sul territorio regionale dal 15 al 30 aprile 2023.