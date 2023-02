Per il ventunenne tennista altoatesino seconda finale ATP 500 della sua carriera dopo quella a Washington negli Stati Uniti d’America nel 2021. Nella prima semifinale il russo Daniil Medvdev prevale 6-1 6-2 con il bulgaro Grigor Dimitrov e si qualifica per la finale. Per il ventisettenne russo prima finale del 2023. Per Medvedev nona finale della sua carriera di tennista nel torneo di Rotterdam.

Nella finale del torneo ATP 500 di Rotterdam in Olanda di tennis Jannik Sinner perde 5-7 6-2 6-2 con il russo Daniil Medvedev. Per il russo primo successo della sua carriera a Rotterdam. Sedicesimo titolo ATP da quando gioca a tennis. Medvdev è il numero 9 al mondo nella Classifica ATP. Sinner è quattordicesimo. Nella seconda semifinale Sinner vince 7-5 7-6 con l’olandese Tallon Griekspoor e si qualifica per la finale.