Il russo Daniil Medvedev supera 6-2 6-2 l’olandese Botic Van De Zandschulp. L’australiano Alex De Minaur si impone 7-5 3-6 6-3 con l’altro francese Maxime Cressy. L’altro olandese Gijs Brouwer vince con il norvegese Holger Rune per il ritiro di Rune per l’infortunio alla mano destra nel secondo set, sul 4-0 per l’olandese, dopo che Brouwer si aggiudica 6-4 il primo set.

Negli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Rotterdam sul cemento al coperto di tennis Jannik Sinner vince 6-4 6-3 con il greco Stefanos Tsitsipas e si qualifica per i quarti di finale. Sinner è numero 14 al mondo nella Classifica ATP. Tsitsipas è terzo. Il canadese Felix Auger Aliassime prevale 6-4 6-3 con il francese Gregoire Barrere.