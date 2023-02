Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e il 118, il bambino è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Tricase. La sua vita non sarebbe in pericolo, si è rotto una gamba, ma secondo i medici non ci sono danni cerebrali. Lui ora resterà ricoverato sotto osservazione.

TRICASE (LE) - Si è sfiorato il dramma a Lucugnano, frazione di Tricase (Le), dove un bambino di 4 anni è caduto dal balcone di casa mentre giocava con i genitori presenti in casa. In un momento di distrazione il piccolo è volato da 5 metri di altezza.