Tananai, a maggio tour nei palazzetti

MILANO - Tananai, artista tra le maggiori rivelazioni dello scorso anno, sarà in gara al 73° Festival di Sanremo con il brano “Tango”, già disponibile in presave e preorder. La canzone sarà online su tutte le piattaforme digitali e in radio dopo la prima esibizione sul palco del Teatro Ariston.

“Tango”, scritta da Tananai in collaborazione con Paolo Antonacci, Alessandro Raina e Davide Simonetta, che si è occupato anche della produzione del brano insieme all’artista stesso, si caratterizza nella parte musicale da una grande componente orchestrale, insolita nella discografia del giovane cantautore, con riferimenti al sound della musica pop inglese contemporanea.

Per la prima volta nella sua carriera, Tananai canta una storia non vissuta in prima persona ma attingendo dalla realtà che molte persone vivono ogni giorno, soffermandosi sulle sfumature di una relazione a distanza, le sue tipologie e l’imprevedibilità che comporta: a volte la distanza è uno spazio fisico, altre solo un limite mentale ed emotivo.

«La lontananza presuppone che ci si debba godere la bellezza, la semplicità e il romanticismo delle piccole cose che si vivono quando si sta insieme fisicamente, così di conseguenza diventa “bello, bello, bello” anche stare in ginocchio davanti a un sexy shop e dichiararsi.

È un brano che mi emoziona profondamente ogni volta che lo ascolto e attinge anche al mio bisogno di soffermarmi sulle sensazioni che provo sia quando canto sia nella vita di tutti i giorni, dopo quest’anno così veloce e frenetico.»

Per la sua seconda esperienza sul palco del Teatro Ariston, durante la serata dedicata alle cover di venerdì 10 febbraio, Tananai si esibirà con una propria versione di “Vorrei cantare come Biagio” di Simone Cristicchi accompagnato dal dj e produttore Don Joe, colonna della scena rap italiana e storico componente dei Club Dogo. Ospite d’eccezione sarà Biagio Antonacci, cantautore e musicista tra i più amati della musica italiana che ha appena festeggiato trent’anni dal successo di “Liberatemi”.

Dopo l’appuntamento al Festival di Sanremo, sarà tempo per Tananai di tornare a esibirsi in concerto a maggio nel tour TANANAI – LIVE 2023 – PALASPORT, prodotto da Friends and Partners. La tournée, inizialmente prevista nei club, ha raggiunto il sold out complessivo ed è stata ufficialmente spostata nei rispettivi palazzetti. Per la prima volta nella sua carriera Tananai si esibirà in tournée nei palazzetti di alcune delle principali città italiane. Dopo Milano, Roma e Napoli, infatti, anche gli appuntamenti di Firenze e Padova hanno raggiunto il tutto esaurito e cambiano venue, nelle stesse date precedentemente annunciate, rispettivamente al Nelson Mandela Forum e al Kioene Arena. I biglietti precedentemente acquistati (per i concerti previsti al Tuscany Hall e al Gran Teatro Geox) restano validi per le nuove venue. I biglietti per i live di Firenze e Padova sono già disponibili in prevendita.

A partire da venerdì 5 maggio 2023, l’artista calcherà il palco del Palapartenope di Napoli, per poi proseguire al Palazzo dello Sport di Roma sabato 6, emozionare il proprio pubblico al Mediolanum Forum di Milano lunedì 8 maggio, continuando mercoledì 10 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, fino all’ultimo appuntamento a Padova, sabato 13 maggio al Kioene Arena.

L’avventura live di Tananai continuerà poi anche nell’estate 2023 con appuntamenti nei principali Festival della Penisola, a partire da sabato 24 giugno al Mamamia di Senigallia, continuando nel mese di luglio al Sequoie Music Park di Bologna, Brescia Summer Music, Flowers Festival di Collegno (TO), Pordenone Live, Sonic Park Matera, ad agosto al Suonica Festival alla Spiaggia del Faro di Jesolo (VE), Viper Summer Festival di Cinquale (MS), Zoo Music Fest di Pescara, Oversound Music Festival di Gallipoli (LE), per concludere al Sotto Il Vulcano Fest di Catania venerdì 11 agosto.

La tournée nei palazzetti e il tour estivo saranno occasione per l’artista di suonare finalmente live i brani contenuti in “RAVE, ECLISSI”, il suo primo album di inediti certificato disco d’oro, di cui venerdì 10 febbraio uscirà in formato CD e CD autografato la nuova edizione contenente anche l’inedito “Tango”, già disponibile in preorder.

“RAVE, ECLISSI”, album prodotto dallo stesso Tananai, con la co-produzione in alcune tracce di Simonetta (Davide Simonetta), contiene le hit “ABISSALE” (disco di platino), “SESSO OCCASIONALE” (doppio disco di platino) e “BABY GODDAMN” (triplo disco di platino, 4° canzone più ascoltata in Italia nel 2022 su Spotify, in top10 nella classifica Fimi/gfk dei singoli più venduti del 2022).

TANANAI – LIVE 2023 – PALASPORT

Venerdì 5 maggio 2023 – Napoli @ Palapartenope

Sabato 6 maggio 2023 – Roma @ Palazzo dello Sport

Lunedì 8 maggio 2023 – Milano @ Mediolanum Forum

Mercoledì 10 maggio 2023 – Firenze @ Nelson Mandela Forum

Sabato 13 maggio 2023 – Padova @ Kioene Arena





TANANAI – LIVE 2023 – FESTIVAL

Sabato 24 giugno 2023 - Senigallia (An) - Mamamia

Martedì 04 luglio 2023 - Bologna - Sequoie Music Park

Venerdì 07 luglio 2023 - Brescia - Brescia Summer Music

Venerdì 14 luglio 2023 - Collegno (To) - Flowers Festival

Venerdì 21 luglio 2023 - Pordenone - Pordenone Live

Venerdì 28 luglio 2023 - Matera - Sonic Park Matera

Mercoledì 02 agosto 2023 - Jesolo (Ve) - Spiaggia Del Faro - Suonica Festival

Venerdì 04 agosto 2023 - Cinquale (Ms) - Viper Summer Festival

Lunedì 07 agosto 2023 - Pescara - Zoo Music Fest

Martedì 08 agosto 2023 - Gallipoli (Le) - Parco Gondar - Oversound Music Festival

Venerdì 11 agosto 2023 - Catania – Villa Bellini - Sotto Il Vulcano Fest