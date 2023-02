"Sono soddisfatto della mia prestazione – ha sostenuto Michele Di Toma - porto l’esempio per chi crede nello sport fatto con sacrifici e passione, allenamento tutti i giorni in palestra". Prossimo obiettivo i Campionati italiani 18/19 marzo al Palafijlkam Roma. Presenti oltre 220 atleti in gara su quattro materassine tatami per le due specialità della disciplina del karate Kata e Kumite in tre categorie giovanile U18 appartenenti alle categorie Cadetti/Junior O18 per le categorie Assoluti Master e Veterani. Gli atleti vincitori del trofeo delle regioni per le categorie di peso e tutti gli atleti presenti ai Centri Tecnici Regionali parteciperanno di diritto alla squadra che la regione puglia presenterà al Campionato Italiano a Rappresentative Regionali a Roma il 18/19 Marzo 2023. Grande risultato sportivo e medaglia d’oro per Michele Di Toma, Cintura Nera 5° Dan, Master Veteran +75 kg categoria Kumite' (Combattimento).

Grande successo per i colori trinitapolesi al trofeo delle regioni per Fijlkam Karate, primo posto per Michele Di Toma conquistato domenica 26 Febbraio presso il Palapertini di Noicattaro, dove si è svolto il Trofeo delle Regioni, tutta la Puglia da ponente a levante, oltre 400 chilometri per le società più distanti per raggiungere il luogo di gara.