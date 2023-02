Dal verificarsi dei primi noti eventi criminosi -che hanno destato notevole allarme sociale e per i quali i Carabinieri stanno indagando- il locale Comando ha incrementato i servizi esterni nella città, sia ai fini preventivi e di deterrenza, ma anche per lo svolgimento dell’attività investigativa affidata alla Stazione Carabinieri, a cui i cittadini si sono rivolti per denunciare quanto subito.





In particolare dalla metà del mese di febbraio, inoltre, i servizi mirati a contrastare i suddetti episodi di violenza si sono concentrati nelle ore serali e su parte dell’arco notturno, in quelle zone del centro cittadino più interessate dal fenomeno, con un totale di 27 pattuglie dedicate della Stazione di Trani e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia, supportate dalle Squadre di Intervento Operativo dell’XI Reggimento Carabinieri “Puglia” di Bari. I controlli operati dai Carabinieri, effettuati nel fine settimana con la collaborazione delle pattuglie della Polizia Locale di Trani, hanno visto più di 50 Militari impiegati, i quali hanno complessivamente proceduto all’identificazione di 348 persone ed al controllo di 196 autoveicoli.





A queste attività mirate si aggiungono le pattuglie dedicate al peculiare servizio di Carabiniere di quartiere, che la Stazione attua in alcuni turni della settimana nell’arco delle ore diurne, nel mese in corso prettamente indirizzate ai compiti connessi al fenomeno in questione: questo servizio rappresenta al meglio il concetto di prossimità storicamente praticato dall’Arma dei Carabinieri, per esprimere con la massima potenzialità la costante vicinanza al cittadino. Non per ultima si annovera, ad opera della Compagnia di Trani, l’attività di sensibilizzazione e formazione degli studenti delle Scuole di Trani di ogni ordine e grado sulla cultura della legalità, anche allo scopo di raggiungere direttamente le coscienze dei più giovani e indirizzarli a condotte eticamente corrette.





L’attività di controllo -disposta dal Comando Provinciale Carabinieri di BAT anche all’esito delle determinazioni assunte in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e Sicurezza Pubblica- proseguirà anche Comando Provinciale Carabinieri Barletta-Andria-Trani email: provbtsalastampa@carabinieri.it tel. 0883493736 per il prossimo mese, al fine di scongiurare il ripetersi di tali fenomeni, che hanno sconvolto la tranquillità dei cittadini tranesi.

