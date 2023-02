BARI - Turismo, da oggi è disponibile on line cliccando su https://youtu.be/jOa77dWO-eQ il secondo spot della campagna di comunicazione 2023: Puglia, esplora la meraviglia, su due ruote. Questo spot, a cura della Regione Puglia e dell’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozionale, è una tappa di un percorso di valorizzazione di questo segmento che raccoglie crescente attenzione, a livello nazionale ed internazionale. La prima tappa è stata il Bike Forum del 2021, con ospiti internazionali e i tantissimi operatori del territorio presenti, per poi proseguire con numerose altre azioni dedicate alla bicicletta.Il contesto italiano e globale è di un turismo orientato alla pratica dello sport e alla scelta di viaggiare per partecipare o assistere ad eventi sportivi professionistici e dilettantistici. In Puglia, chi sceglie di fare esperienza in bicicletta lo fa anche per vivere una esperienza unica, tra gli ulivi, per ammirare i nostri borghi e le nostre coste: è un viaggiatore che vuole riempirsi gli occhi di bellezza in modo slow ed a contatto con la natura. Questo tipo di turista gradisce abbinare al suo viaggio esperienze enogastronomiche e scoprire borghi meno noti.“La Puglia è sempre di più bike destination - dichiara l’assessore al Turismo della Regione Puglia, Gianfranco Lopane -. La Puglia in bicicletta è ancora più straordinaria: questo l’obiettivo ambizioso che intendiamo comunicare e che stiamo costruendo accanto a Comuni, associazioni e operatori, anche attraverso il supporto costante alle iniziative legate allo sport. Un percorso che ci permetterà da un lato di promuovere le aree interne della nostra regione e i meravigliosi paesaggi che restituiscono, dall’altro di ragionare sulla definizione degli standard da garantire ai viaggiatori che vengono in Puglia per vivere esperienze in bici. Il contenuto di comunicazione sul bike tourism va in questa direzione e ci permette di rivolgerci sia al mercato nazionale che a quello internazionale”. “Le opportunità del cicloturismo, dei prodotti outdoor legati alla sostenibilità e al turismo lento, sono ormai note e consolidate in Europa ed assumono centralità anche nella strategia turistica regionale, che prevede un tavolo di prodotto specifico sul tema. Il percorso nato in collaborazione con i Comuni, a partire dal Patto di Mattinata, quindi, col recente accordo con ANCI per favorire lo sviluppo e il coordinamento delle azioni sul prodotto turistico, mette la Puglia in movimento, pronta a pedalare per diventare destinazione bike”, sottolinea l’assessore Lopane.“Il target del turismo in bicicletta, composto principalmente da stranieri e alto spendenti, è di rilievo per la Puglia tanto che il prodotto turistico bike sarà incluso nel confronto in corso sul nuovo Piano Strategico. Insomma, oltre allo spot ci sono in cantiere la partecipazione a fiere di settore ed altre attività in Puglia”, sottolinea Luca Scandale, direttore generale di Pugliapromozione.Le due ruote sono nei dati del terzo rapporto Isnart, Istituto Nazionale Ricerche Turistiche, che ha realizzato una indagine rivolta ad un campione nazionale di circa 10.000 turisti italiani e stranieri che abbiano soggiornato almeno due notti in Italia, coinvolgendo oltre 500 località che rappresentano il 60% delle presenze turistiche in Italia. Il risultato è che cresce l’interesse per la bicicletta durante tutto l’anno rispetto al periodo prepandemia. In particolare, nei mesi primaverili, si intensifica on line la ricerca il termine “bici” collegato alla categoria “viaggio” (Fonte: GoogleTrends).Intanto, in Puglia, fervono i preparativi per le due giornate interamente dedicate alla "Puglia Bike Destination" con interventi di operatori del settore, in programma per il 17 e 18 marzo. “L’intesa fra Regione Puglia e Federazione Ciclistica Italiana sarà ulteriormente rafforzata dalla presenza di una delle rappresentative azzurre che saranno in Puglia nella settimana dell’evento per allenarsi, stare fra i pugliesi ed intervenire alla kermesse in Fiera in uno spazio a loro dedicato. E lo faranno in maniera molto coinvolgente e particolare”, ha detto Tommaso Depalma consigliere del Presidente Emiliano per il Progetto Puglia Meta del Turismo Sportivo e Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico di Anci Puglia per Puglia Bike Destination e cinghia di trasmissione fra il mondo dello sport e gli assessorati Sport e Turismo della Regione con le agenzie Regionali Pugliapromozione e Asset Puglia.E, ora, guardiamo lo spot bike! Grande attenzione non solo alla bellezza, ma anche ai contenuti tecnici, sono racchiusi nel video per il BIKE in cui si susseguono in paesaggi mozzafiato tre tipologie diverse di biciclette che suggeriscono le diverse esperienze su due ruote che la Puglia può offrire. Lo spot realizzato da Big Up srl, per la regia di Enrico Lando, è stato presentato da Ludovica Casellati, esperta in promozione e comunicazione del cicloturismo e della mobilità sostenibile. Sarà online da oggi 20 febbraio, oltre che su Youtube, anche sugli account Facebook e Instagram di Assessore Lopane, Regione Puglia, WeAreinPuglia, Puglia365 a partire dalle ore 17.30 in poi.