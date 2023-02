Il presidente Usa Joe Biden terrà un discorso in vista del primo anniversario dell'inizio della "brutale e non provocata invasione dell'Ucraina" il 21 febbraio al Castello Reale di Varsavia. Lo fa sapere la Casa Bianca. È lo stesso giorno in cui è previsto il discorso di Vladimir Putin.Via libera intanto dell'Europarlamento alla risoluzione che chiede di fornire a Kiev "aiuti militari per tutto il tempo necessario" e invita la Commissione a "considerare seriamente la fornitura di aerei da combattimento, elicotteri, sistemi missilistici e un aumento delle munizioni".Zelenskyj respinge l'ipotesi di trattative con Putin: "Non posso parlargli perché non mi fido". La Cina pronta a lavorare con la Russia "per promuovere il continuo sviluppo del partenariato strategico". Mosca espelle quattro diplomatici austriaci.