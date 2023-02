KIEV - L'esercito ucraino ha dichiarato ieri che la Russia ha raddoppiato il numero di navi schierate attivamente nel Mar Nero e ha previsto che questo potrebbe essere una preparazione per ulteriori attacchi missilistici. Lo riporta il Guardian. "Adottato il decimo pacchetto di sanzioni Ue". Lo ha riferito sui social l'alto rappresentante Ue, Josep Borrell.Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato oggi che si recherà in Cina all'inizio di aprile per chiedere a Pechino di "aiutarci a fare pressione sulla Russia" per "fermare l'aggressione" e "costruire la pace".L'Europa, come gli Stati Uniti, rifiuta la linea cinese sui negoziati. “Se Putin lo applaude come potrebbe considerarsi buono?” Biden ha commentato in un'intervista con ABC News.