' Win for Life Classico': centrato a Mola di Bari uno ’0’ da oltre 10mila euro

ROMA - Nessun “10+1” e “0+1” al concorso Win For Life Classico delle 11:00 di oggi Giovedì 16 Febbraio 2023 ma un fortunato giocatore ha centrato uno “0” da 10.346,26 euro. Lo rende noto Agimeg.La schedina Cartaceo 1 Pannello da 2 euro è stata giocata a Mola di Bari (BA) nell’esercizio “Di Venere Duilio” di Via Enrico Toti, 40. Riporta l'Agenzia Agimeg.La combinazione vincente è la seguente: 1 2 3 8 9 10 11 15 17 19. Numerone: 19. Win For Life, con tutte le sue modalità di gioco, ha distribuito fino ad oggi 467 rendite.