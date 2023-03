Abusa dei nipoti in vacanza nel Salento: arrestato 64enne





A causa dello scandalo, il 62enne non lavora più in Lega Pro, anticipando il suo ritiro. Il processo si è svolto con il rito abbreviato, consentendo così all'imputato di avere una riduzione di un terzo della pena.

LECCE - Ha abusato dei nipoti, allora minorenni, per due anni durante i giorni di vacanza a casa di parenti nel Salento, durante le festività natalizie o estive. Per questo un ex dipendente della Lega Pro, 62enne residente a Firenze, è stato condannato a 10 anni di reclusione con l'accusa di violenza sessuale pluriaggravata.