MILANO - Fondazione Altagamma, che dal 1992 riunisce le migliori Imprese Culturali e Creative Italiane, dà il benvenuto fra i suoi soci a Bertani, Dolce&Gabbana, Ginori 1735 e Hotel Eden, aziende d’eccellenza nei settori alimentare, moda, design e ospitalità. Un benvenuto anche ad American Express che sceglie di entrare a far parte dei partner della Fondazione.

“Siamo felici di accogliere in Altagamma queste eccellenze del Made in Italy che, aderendo al nostro progetto, si dimostrano sensibili ai temi che Altagamma porta avanti da tempo: fra questi, la valorizzazione del Made in Italy, il riposizionamento dei lavori manifatturieri e l’internazionalizzazione”, ha dichiarato Stefania Lazzaroni, Direttrice Generale di Altagamma. “I nuovi ingressi rappresentano imprese molto diverse tra loro per storia, settore di appartenenza e dimensioni, ma sono accomunate da eccellenza di posizionamento e da un forte legame con il territorio. Altagamma, da più di trent’anni, rappresenta un comparto che in Italia vale circa €144 miliardi di euro, contribuisce con il 7,4% al PIL nazionale e impiega, tra occupati diretti e indiretti, quasi 2 milioni di persone”.

Sono 113 i Soci Altagamma, distribuiti su tutti i settori luxury: 28 nella moda, 23 nel design, 17 nell’ospitalità, 24 nel food & beverage, 4 nella gioielleria, 7 nei motori, 4 nella nautica e altri 6 in settori diversi. Ai Soci si aggiungono poi 24 Partner della Fondazione, fra società di consulenza, retailer e gruppi media.

Altagamma ha come missione quella di sostenere la competitività dei soci, contribuendo al contempo alla crescita del Sistema Paese. L’associazione riunisce i marchi ambasciatori nel mondo del nostro stile di vita e – in linea con altre associazioni europee – promuove uno dei comparti più rilevanti e significativi sia per il Paese che per l’Europa. L’alto di gamma è portavoce dei nostri valori e delle nostre eccellenze manifatturiere nel mondo e resta uno dei comparti in cui l’Italia ha una leadership indiscussa a livello globale. Il comparto dei beni di lusso globale vale circa 1400 miliardi e nel 2022, post-Covid, ha visto crescite significative pari al +21%.