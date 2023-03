“Un momento molto importante per il territorio in cui sono stati affrontati diversi temi che oggi sono quantomai centrali nella vita politica e culturale del nostro Paese” ha detto Leonardo Donno. “Dalla legalità alla giustizia, la lotta alle mafie, l’etica pubblica, è stato un percorso che grazie agli interventi che si sono succeduti, ha dato modo di approfondire i tanti aspetti che caratterizzano l’azione e le responsabilità dello Stato e delle istituzioni. È importante che questi temi vengano affrontati anche all’interno delle comunità perché centrali nella vita quotidiana dei cittadini. Con il convegno abbiamo voluto anche manifestare il nostro sostegno a tutti quei rappresentanti delle istituzioni, cittadini e associazioni che ogni giorno, svolgendo il proprio ruolo con onestà e coraggio, sono un presidio di legalità per il territorio".





Al convegno hanno partecipato anche Don Antonio Coluccia, prete antimafia fondatore di Opera Don Giustino Onlus, il sindaco di Aradeo Giovanni Mauro, il consigliere comunale M5S Antonio Tramacere. A coordinare i lavori Iunio Valerio Romano, coordinatore provinciale M5S Lecce e già senatore.

ARADEO (LE) - Si è svolto nel pomeriggio di sabato 11 marzo ad Aradeo (LE) il convegno “Dalla parte dello Stato” organizzato dal Movimento Cinque Stelle. All’evento, che ha avuto come obiettivo quello di affrontare i temi che in questi anni hanno caratterizzato l’azione del M5S all’interno delle istituzioni, sono intervenuti anche Federico Cafiero De Raho, deputato M5S, vicepresidente commissione Giustizia e già Procuratore nazionale antimafia, Alfonso Colucci, deputato M5S e capogruppo commissione Affari costituzionali alla Camera dei deputati, Leonardo Donno, deputato e coordinatore regionale M5S Puglia, Cristian Casili vicepresidente del Consiglio regionale Puglia.