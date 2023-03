Bari, aggredisce la madre per i soldi della droga: in manette 31enne





E' successo alla Madonnella, le urla e i lamenti della donna hanno attirato l'attenzione dei vicini. Ad intervenire sul posto la polizia che ha sentito la donna che ha confermato di essere stata picchiata dal figlio.



In passato il 31enne era stato denunciato per maltrattamenti in famiglia.

BARI - Ancora violenze sulle donne nel capoluogo pugliese. Il protagonista è un uomo di 31 anni arrestato dagli agenti per aver aggredito la madre dopo aver chiesto soldi per acquistare droga per l'ennesima volta.