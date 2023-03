BARI - Dopo due edizioni realizzate on line, riparte in presenza la quarta edizione di UNA STORIA NUOVA il festival della letteratura e delle arti per la legalità e la nonviolenza a cura del Centro Antonino Caponnetto del Municipio 2 di Bari.Tre giornate in cui saranno presentati libri, spettacoli teatrali, workshop film alla presenza dei loro autori che si confronteranno con circa 850 alunni e alunne delle scuole del Municipio 2. Questo il programma: il 29 marzo alle ore 11 presso la Scuola secondaria di primo grado Laterza di Bari sarà presentato in anteprima regionale il film NEL MARE CI SONO I COCCODRILLI, con la regia di Rosalba Vitellaro e Alessandra Viola, ispirato al libro omonimo di Fabio Geda e da cui è nato il libro che riporta i dialoghi del film sempre a cura di Vitellaro e Viola edizioni Baldini e Castoldi. Il film sarà presentato nel pomeriggio, alle ore 17 presso la Biblioteca del Municipio 2 in Via Colella a Bari Carrassi;sempre il 29 marzo dalle 10 alle 12 presso la Scuola secondaria di primo grado lo scrittore Michele D’Ignazio, autore del libro IL MIO SEGNO PARTICOLARE edito da Rizzoli, realizzerà un workshop di scrittura creativa a complemento dello spettacolo teatrale tratto dal libro che sarà messo in scena il giorno dopo; il 30 marzo dalle 9 alle 11 presso la Scuola secondaria di secondo grado la compagnia Meridiani Perduti di Brindisi porta in scena lo spettacolo teatrale LA STANZA DI AGNESE di e con Sara Bevilacqua, da cui è stato tratto il testo omonimo edito da La Meridiana; la visione dello spettacolo è accompagnata da workshop di approfondi mento a cura di Anton Giulio Mancino;sempre il 30 marzo dalle 11 alle 13 presso la Scuola Laterza, Rosalba Vitellaro e Alessandra Viola presentano il libro IL PIANETA DI GRETA edito da Einaudi, dedicato ai temi della cura dell’ambiente partendo dalla figura di Greta Thumberg;contemporaneamente il 30 marzo dalle 11,15 alle 13 presso l’Istituto Panetti di Bari, la giornalista, blogger Sara Segantin presenta in suo libro NON SIAMO EROI edito da Fabbri, dedicato ai temi dell’ambiente, con la partecipazione di Marco Modugno e Giorgio Brizio attivisti e fra i portavoce nazionali del movimento ambientalista Fridays For Future;il giorno 31 marzo dalle 10 alle 12 presso la Scuola primaria EL/7 lo scrittore per bambini Carlo Marconi presenta LO STATO SIAMO NOI edito da EGA mentre presso la Scuola Michelangelo il pubblico potrà assistere allo spettacolo teatrale IL MIO SEGNO PARTICOLARE della Compagnia Walden di Roma. Sempre il 31 marzo dalle 12 alle 14, presso il Liceo Artistico De Nittis, Gabriella Falcicchio incontra i ragazzi e le ragazze per confrontarsi sul suo ultimo libro L’ATTO ATOMICO DELLA NONVIOLENZA, edito da La Meridiana.Durante i mesi scorsi, per il pubblico sono state messe a disposizione copie dei libri che verranno presentati durante il Festival per dare a tutti la possibilità di avere un confronto più consapevole con gli autori. I temi scelti sono tutti di grande attualità e vicini alla sensibilità dei giovanissimi: ambiente, cittadinanza, immigrazione, diritti umani, bullismo, diversità, lotta alle mafie, nonviolenza.Tutti gli incontri sono gratuiti e rientrano nelle attività della programmazione del Centro di educazione alla legalità e nonviolenza Antonino Caponnetto del Municipio 2 di Bari, gestito dalla Cooperativa Sociale il Nuovo Fantarca. Per ulteriori info: www.centrocaponnettobari.it centrocaponnetto@libero.it